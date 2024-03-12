Эксперт: отставки в ВМФ РФ – отражение сложившейся ситуации на флоте

На днях главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку. На это обратил внимание российский военный аналитик Владислав Шурыгин, который 11 марта у себя в Telegram-канале оценил происходящее.
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