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В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей

В течение недели в Отдел МВД России по городу Анапе поступило несколько сообщений о краже денег и ценностей из машин, припаркованных возле одного и того же пляжа в поселке Витязево.

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