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На месте падения ТУ-22М3 под Иркутском идет ремонт линий электропередачи

На месте падения ТУ-22М3 под Иркутском идет ремонт линий электропередачи

Иркутская электросетевая компания ведет восстановление электроснабжения в Иркутской области, где в результате падения стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 получила повреждения линия электропередачи.

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