Переписки пользователей с чат-ботом Claude появились в поисковой выдаче Google

Пользователи Reddit и соцсети X сообщили, что Google начал индексировать переписки с чат-ботом Claude и созданные с помощью него материалы, включая приложения, документы, электронные таблицы и веб-страницы.
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