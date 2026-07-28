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Переписки пользователей с чат-ботом Claude появились в поисковой выдаче Google

Пользователи Reddit и соцсети X сообщили, что Google начал индексировать переписки с чат-ботом Claude и созданные с помощью него материалы, включая приложения, документы, электронные таблицы и веб-страницы.

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