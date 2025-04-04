Песков: Россия не получала сигналов от Европы о готовности к диалогу с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что России на данный момент не поступало никаких сигналов от Европы о готовности к разговору и желании организовать переговоры с президентом России.
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