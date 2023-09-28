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Колосков считает, что УЕФА не перенесет из Швеции женский чемпионат Европы

Колосков считает, что УЕФА не перенесет из Швеции женский чемпионат Европы

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен был продумать, как практически организовать допуск российских юношеских команд в отбор к чемпионату Европы.

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