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Нескучные технологии

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Лесной пожар остановил работу антенного комплекса NASA

Лесной пожар остановил работу антенного комплекса NASA

Быстро распространяющийся лесной пожар в Испании вынудил эвакуировать персонал и временно приостановить работу Мадридского комплекса дальней космической связи NASA — одной из трёх ключевых станций глобальной сети DSN.

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