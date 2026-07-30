Лесной пожар остановил работу антенного комплекса NASA

Быстро распространяющийся лесной пожар в Испании вынудил эвакуировать персонал и временно приостановить работу Мадридского комплекса дальней космической связи NASA — одной из трёх ключевых станций глобальной сети DSN.
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