В Челябинске сгорел троллейбусный цех

Пожар вспыхнул на заводе в Ленинском районе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в цехе по производству троллейбусов, расположенном на территории Челябинского трубопрокатного завода.