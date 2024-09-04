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В Горловке мирного жителя ранил сброшенный с беспилотника взрывоопасный предмет

В Горловке мирного жителя ранил сброшенный с беспилотника взрывоопасный предмет

Мирный житель пострадал после атаки украинского дрона в Горловке ДНР.Мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил о происшествии.

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