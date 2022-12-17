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Бойцы 57-й ОМПБр ВСУ заявили, что их отправляют на передовую с одними автоматами

Бойцы 57-й ОМПБр ВСУ заявили, что их отправляют на передовую с одними автоматами

Ранее военные Вооружённых сил Украины записали паническое видеообращение. Они адресовали его командованию десантных войск и командованию ВСУ от 3-й аэромобильной роты отдельного аэромобильного батальона 25-й Сечеславской аэромобильной бригады.

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