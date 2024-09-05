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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о спортинвентаре в России: «Мы производим все – от лыж до винтовок, но еще недостаточно, чтобы полностью быть независимыми»

«Нам есть что экспортировать и в спортивном плане, в России такая индустрия есть. Мы производим все – от лыж до винтовок, но еще недостаточно, чтобы полностью быть независимыми.

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