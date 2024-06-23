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Регион 29

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Эксперты рассказали о новом способе мошенничества — поддельных QR-кодах

О том, как уберечь свои деньги от аферистов, рассказали в Центре цифровой экспертизы РоскачестваО том, как уберечь свои деньги от аферистов, рассказали в Центре цифровой экспертизы РоскачестваQR-код из онлайн-банкаМошенники научились красть деньги без данных банковских карт.

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