Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    А в чем он неправ?Странные удары ВС...
  • Влад Владимиров
    Чтоб подводить какой нибудь итог под мнениями здесь тоже без сомнения нужен, как говориться, дар... И данный автор э...Новая цель для "О...
  • саша дмитренко
    сомневаюсь  что  многие  рассматривают  эти  нашивки  на  экране,,,второй  милонов  появился)))"Кому-то захотело...

Мигранты едва не зарезали депутата. А потом пропали из уголовного дела

Мигранты едва не зарезали депутата. А потом пропали из уголовного дела

Мигранты едва не зарезали депутата. А потом пропали из уголовного дела. Журналист Царьграда Андрей Ревнивцев заметил, что ситуация в Поволжье с лета не изменилась - обнаглевшие приезжие по-прежнему кошмарят местное население.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх