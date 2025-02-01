Мигранты едва не зарезали депутата. А потом пропали из уголовного дела. Журналист Царьграда Андрей Ревнивцев заметил, что ситуация в Поволжье с лета не изменилась - обнаглевшие приезжие по-прежнему кошмарят местное население.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии