Народ — за Бастрыкина: стоит ли обижаться на «Государственную дуру»? «Вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане.
Следствие по «Госдуре»: как мигранты рассорили Бастрыкина и депутатов
Комментарии
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kayalex
Нужно депутатам принять закон о МРОТ не ниже 25000 руб. с запретом платить людям меньше этой суммы. Не дело, когда доктор наук получает чистыми 30000. Это в разы меньше зарплат мигрантов.
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1 час.
Лидия Пучкова
а о кавычках понятие имеете?
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1 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья с запретом въезда в Россию!
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15 мин.
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