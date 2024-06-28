Следствие по «Госдуре»: как мигранты рассорили Бастрыкина и депутатов

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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kayalex
Нужно депутатам принять закон о МРОТ не ниже 25000 руб. с запретом платить людям меньше этой суммы. Не дело, когда доктор наук получает чистыми 30000. Это в разы меньше зарплат мигрантов.
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1 час.
Лидия Пучкова
а о кавычках понятие имеете?
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1 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья с запретом въезда в Россию!
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15 мин.

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