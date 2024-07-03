Заммуфтия Салимов: запрет никаба в Дагестане введут на основе шариата

Ношение никаба в Дагестане запретят лишь локально и после тщательного изучения шариата. Отдел фетв уточнит, в каких случаях введут ограничение, заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов в своем Telegram-канале.
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