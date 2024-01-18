Врач Королева назвала продукты для восполнения суточной дозы витамина D

Пополнить дефицит витамина D можно путем потребления обычных продуктов из холодильника. В настоящее время дефицит полезных веществ становится все более распространенным из-за уменьшения времени проводимого людьми на улице, особенно в зимнее время.
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