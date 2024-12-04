Российские подразделения освободили село Старые Терны, находящееся близ дамбы Кураховского водохранилища.
Курахово оказалось в оперативном окружении российских войск
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Максимально не давать укронацистам организовано уходить из Курахово. Эти твари давно могли либо организовано сдаться в плен, либо без сопротивления покинуть эти позиции раньше. Если они стреляли по нашим бойцам до последнего, то никакой жалости или снисходительности по отношению к этим тварям, проявлять нельзя.Полное уничтожение, будет хорошим уроком другим хохло нацистам.
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19 час.
Владимир Алтайцев
Курахово надо брать в котёл и не выпускать никого из него.
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6 час.
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