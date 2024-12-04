Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пока по Крещатику не поплывет дерьмо и испражнения, хохлы не будут греться у костров на улице, пить растаявший снег и...Украинский ВПК пр...
  • Вальдемар
    Блевотина везде, сам из этой блевотины пиндосовской состоишь пшековка 😜Эксперт: «Орешник...
  • Юрий Кушнарев
    молодцы,ребята,отличные темпы.Берегите себя,по возможности.Российские войска...

Курахово оказалось в оперативном окружении российских войск

Курахово оказалось в оперативном окружении российских войск

Российские подразделения освободили село Старые Терны, находящееся близ дамбы Кураховского водохранилища.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Максимально не давать укронацистам организовано уходить из Курахово. Эти твари давно могли либо организовано сдаться в плен, либо без сопротивления покинуть эти позиции раньше. Если они стреляли по нашим бойцам до последнего, то никакой жалости или снисходительности по отношению к этим тварям, проявлять нельзя.Полное уничтожение, будет хорошим уроком другим хохло нацистам.
Ответить
19 час.
Владимир Алтайцев
Курахово  надо  брать в котёл и не выпускать никого из него.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх