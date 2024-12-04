Курахово оказалось в оперативном окружении российских войск

ЛК

Любовь Кузьмина

Максимально не давать укронацистам организовано уходить из Курахово. Эти твари давно могли либо организовано сдаться в плен, либо без сопротивления покинуть эти позиции раньше. Если они стреляли по нашим бойцам до последнего, то никакой жалости или снисходительности по отношению к этим тварям, проявлять нельзя.Полное уничтожение, будет хорошим уроком другим хохло нацистам.