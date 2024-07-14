Белоусов напугал Вашингтон всего одной фразой: Чтобы спасти Россию, нужен "чёрный четверг" – офицер США

Офицер танковых войск США объяснил, что последует за поставками F-16 на Украину, и почему стоит ждать лишь увеличение эскалации.
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