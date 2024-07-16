18 ностальгических кадров, которые вряд ли поймут нынешние 18-летние

Тем, кто родился в 1998-м, в этом году уже восемнадцать лет. Представьте, что большинство этих уже вполне взрослых людей понятия не имеет о том, как пользоваться технологиями, бывшими в обиходе в конце 1990-х.
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