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Настя Ивлеева взыскала 5 млн рублей за свою бракованную газировку с плесенью

Настя Ивлеева взыскала 5 млн рублей за свою бракованную газировку с плесенью

Блогерша Настя Ивлеева взыскала 5 млн рублей за свои бракованные газировки. Суд встал на сторону телеведущей.

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