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Тульские новости

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ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников

По предварительным данным, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Еще 12 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, сообщает в своих социальных сетях губернатор Дмитрий Миляев.

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