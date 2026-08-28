ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников

По предварительным данным, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Еще 12 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, сообщает в своих социальных сетях губернатор Дмитрий Миляев.