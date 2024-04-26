Число западных войск у границ России и Белоруссии достигло пика

Запад максимально нарастил группировку своих войск у границ России и Белоруссии. Большая часть этих военных не граждане соседних стран, а американцы, сообщил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.
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