Воспитание через игру: в детсадах России появятся «Добрые игры» по пятницам

«Добрые игры» в детских садах: Минпросвещения анонсировало новый воспитательный проект. С 1 сентября 2026 года в российских детских садах по пятницам планируется проводить занятия «Добрые игры».
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