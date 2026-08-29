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Воспитание через игру: в детсадах России появятся «Добрые игры» по пятницам

Воспитание через игру: в детсадах России появятся «Добрые игры» по пятницам

«Добрые игры» в детских садах: Минпросвещения анонсировало новый воспитательный проект. С 1 сентября 2026 года в российских детских садах по пятницам планируется проводить занятия «Добрые игры».

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