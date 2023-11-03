Путин сравнил нашествие Орды с нашествием Запада

Золотая Орда, в отличие от Запада, никогда не претендовала на российскую культуру, язык и традиции. Это главное отличие нашествия Орды от нашествия «западных завоевателей», сказал президент РФ Владимир Путин.
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