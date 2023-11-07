В российском Steam вышла Stronghold: Definitive Edition — фанаты в восторге от нового ремасте...

В российском Steam вышла Stronghold: Definitive Edition — фанаты в восторге от нового ремастера культовой стратегииКак и было обещано, 7 ноября британский издатель и разработчик FireFly Studios выпустил Stronghold: Definitive Edition — улучшенное издание культовой средневековой стратегии образца 2001 года.