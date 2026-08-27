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Ростех

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ОДК представила на «Технопроме» перспективные проекты из сферы частного космоса

ОДК представила на «Технопроме» перспективные проекты из сферы частного космоса

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) разрабатывает решения для космической отрасли, в том числе для частных запусков.

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