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Овечкин отдыхал на майских, Кучеров играл через боль, в КХЛ установили рекорд / Хоккейные новости

Овечкин отдыхал на майских, Кучеров играл через боль, в КХЛ установили рекорд / Хоккейные новости

Главные хоккейные сенсации недели: Кучеров играл в серии против «Флориды» с травмой — рассказал, почему не мог сесть на скамейку! Главные хоккейные сенсации недели: Кучеров играл в серии против «Флориды» с травмой — рассказал, почему не мог сесть на скамейку! Овечкин с голым торсом и мангалом — так отдыхают легенды! Капризову готовы выкатить $128 млн — новый король зарплат? Василевский объяснил провал «Тампы» — в чем дело на самом деле? Рантанен забил хет-трик в 7-м матче — исторический момент! Новичка «Вашингтона» жестко разыграли — и тут снова Ови! .

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