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Анчелотти о времени Гюлера на поле: «Реал» просил меня выигрывать матчи, а не давать минуты молодым»

«Реал» победил «Кадис» (3:0) и стал чемпионом Испании в 34-м туре Ла Лиги благодаря поражению «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

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