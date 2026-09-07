Митинги, разборки и загадочное убийство: украинцы теряют терпение в борьбе с ТЦК

На Украине не сбавляет темпов так называемая «бусификация» – принудительная мобилизация мужчин, при которой их хватают на улицах, заталкивают в автобусы («бусики», что и дало название этому неофициальному термину) и отправляют на фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Угрожавший убиват...
- ВМ Стакан дизеля за ...
- Прокурорский бесп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым