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Депутат Пискарев рассказал о вовлечении иноагентами детей в экстремизм через азбуку

Депутат Пискарев рассказал о вовлечении иноагентами детей в экстремизм через азбуку

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в интервью "Известиям" сказал, что иностранные агенты приучают российских детей к экстремизму даже с помощью азбуки.

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