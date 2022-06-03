Депутат Пискарев рассказал о вовлечении иноагентами детей в экстремизм через азбуку

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в интервью "Известиям" сказал, что иностранные агенты приучают российских детей к экстремизму даже с помощью азбуки.
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в интервью "Известиям" сказал, что иностранные агенты приучают российских детей к экстремизму даже с помощью азбуки.
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