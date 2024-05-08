Адвокаты обжаловали приговор. Суд считает смерть «крабового короля» и кремацию инсценировкой

Адвокаты Олега Кана подали апелляцию на приговор за заказное убийствоФонд «Родные Острова» Суд вновь рассмотрит дело дальневосточного «короля крабов» Олега Кана, который сбежал из России больше пяти лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии