Кремль призвал Европу обратить внимание на провокацию против британского посла

Случай с подготовкой теракта СБУ против британских дипломатов в РФ должен вызывать серьезную обеспокоенность в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Zvezdanews .
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