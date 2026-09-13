Президента ЮАР впечатлило желание Путина добиться решения украинского конфликта

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Дели он был впечатлен выраженным Путиным желанием добиться решения украинского конфликта.
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