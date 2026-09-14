Бензин во Франции подорожал до исторического максимума

Стоимость автомобильного топлива во Франции обновила исторический максимум. Средняя цена самого популярного бензина SP95-E10 превысила €2,1 за литр, достигнув к 12 сентября отметки €2,131.
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