Депутат Немкин: мошенники перед ЕГЭ звонят родителям якобы из Минпросвещения

Мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном "портале сдачи ЕГЭ", предупредил в комментарии РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.