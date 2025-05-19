Депутат Немкин: мошенники перед ЕГЭ звонят родителям якобы из Минпросвещения

Мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном "портале сдачи ЕГЭ", предупредил в комментарии РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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