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Штутгарт (ATP). 1/2 финала. Берреттини сыграет с Отте, Маррей поборется с Кириосом

Энди Маррей сыграет с Ником Кириосом в полуфинале в Штутгарте. Сетка турнира здесь. Boss Open Штутгарт, Германия 6 – 12 июня 2022 ATP 250 Призовой фонд – 692 235 евро Открытые корты, трава 1/2 финала Оскар Отте (Германия)  Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 11 июня, 12.

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