Штутгарт (ATP). 1/2 финала. Берреттини сыграет с Отте, Маррей поборется с Кириосом

Энди Маррей сыграет с Ником Кириосом в полуфинале в Штутгарте. Сетка турнира здесь. Boss Open Штутгарт, Германия 6 – 12 июня 2022 ATP 250 Призовой фонд – 692 235 евро Открытые корты, трава 1/2 финала Оскар Отте (Германия) Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 11 июня, 12.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии