Ещё одна пара из Архангельской области зарегистрировала брак на выставке «Россия»

Вчера на первом всероссийском свадебном фестивале состоялась церемония бракосочетания для пар Северо-Западного федерального округаВчера на первом всероссийском свадебном фестивале состоялась церемония бракосочетания для пар Северо-Западного федерального округаВ их числе отпраздновали торжество на ВДНХ и Матвей Мизгирёв и Наталья Боковикова из Котласа.
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