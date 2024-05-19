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Ещё одна пара из Архангельской области зарегистрировала брак на выставке «Россия»

Вчера на первом всероссийском свадебном фестивале состоялась церемония бракосочетания для пар Северо-Западного федерального округаВчера на первом всероссийском свадебном фестивале состоялась церемония бракосочетания для пар Северо-Западного федерального округаВ их числе отпраздновали торжество на ВДНХ и Матвей Мизгирёв и Наталья Боковикова из Котласа.

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