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Выручка китайских ИИ-компаний выросла на сотни процентов

Выручка китайских ИИ-компаний выросла на сотни процентов

Семь крупнейших китайских разработчиков ИИ в совокупности зарабатывают лишь около 10% от выручки OpenAI и Anthropic, пишет SCMP со ссылкой на исследование Rhodium Group.

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