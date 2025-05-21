Минтруд РТ рассказал, где искать работу подросткам из Татарстана

Автор: Наталья РыбаковаЧтобы найти работу во время каникул, молодые люди из Татарстана могут обратиться в центр занятости населения, найти вакансию на портале «Работа в России» или на ресурсах объявлений в интернете.
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