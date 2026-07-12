Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Первоклашки без домашки. Россия меняет правила образования

Первоклашки без домашки. Россия меняет правила образования

Минпросвещения России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Уточняется, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом министерства от 22 марта 2021 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии