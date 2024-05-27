Удачные и неудачные даты для садовода с 26 мая по 2 июня по лунному календарю Алёна ЮрьеваНа этой неделе Луна убывает, проходя через три неплодородных знака зодиака, что делает посевы и посадки менее благоприятными.
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