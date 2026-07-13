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ДумаТВ

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Глава ФНПР назвал забастовки в России «точечными историями»

Забастовки в России происходят, но являются крайней мерой, заявил глава ФНПР Сергей Черногаев. Конфликты, по его словам, возникают из-за неразрешимых переговорами споров, включая угрозу закрытия градообразующих предприятий, а для их урегулирования подключаются межведомственные комиссии или профсоюзные переговорщики.

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