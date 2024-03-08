🎂 Ягодный торт размером с автомобиль приготовили на 8 марта в Сочи 623 килограмма, 4х2,4 метра. Одних только ягод 120 кг.
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🎂 Ягодный торт размером с автомобиль приготовили на 8 марта в Сочи 623 килограмма, 4х2,4 метра. Одних только ягод 120 кг.