Выяснилось, когда Volkswagen попрощается с последним кабриолетом

Жизненный цикл паркетника T-Roc с мягкой крышей завершится в середине 2027 года. К этому моменту в портфолио Volkswagen кабриолетов не будет вовсе, ведь «открытая» версия Beetle не выпускается с 2019 года, а Golf без крыши и Eos сняты с производства ещё в середине 2010-х.