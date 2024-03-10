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Медведев победил в Индиан-Уэллсе несмотря на мигающую лампу

Медведев победил в Индиан-Уэллсе несмотря на мигающую лампу

В матче второго раунда престижного турнира в названном американском городе лидер российского мужского тенниса переиграл испанского оппонента в лице Роберто Карбальес-Баэну в двух партиях со счетом 6:2, 6:3.

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