Медведев победил в Индиан-Уэллсе несмотря на мигающую лампу

В матче второго раунда престижного турнира в названном американском городе лидер российского мужского тенниса переиграл испанского оппонента в лице Роберто Карбальес-Баэну в двух партиях со счетом 6:2, 6:3.
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