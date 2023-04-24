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Губернатор Развожаев: российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь

Губернатор Развожаев: российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь

Украинские боевики в ночь с воскресения на понедельник попытались напасть на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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