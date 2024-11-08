Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Жога пришёл, и тучи сгущаются. Что изменилось? На Урале вспоминают, что Крым - русский

Жога пришёл, и тучи сгущаются. Что изменилось? На Урале вспоминают, что Крым - русский

© Ilya Moskovets URA.RU/Globallookpress Коркино, где цыгане после убийства 40-летней женщины-таксиста укрыли от силовиков подозреваемого, было событием оперативным.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Козел старый этот Абрамов!
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Ваша Светлость
Артём, у Вас карт-бланш - говорить с ублюдками на &quot;Вы&quot; - в...бу, высушу!&quot; Не стесняйтесь, народ Вас поддержит!
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5 час.
Валера Морозов
Как все запущено! Урал. Сердце России! Там одного Жоги не хватит.
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3 час.

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