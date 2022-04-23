Ванилла SU

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Устарело-база-оставьте нас в покое!

Устарело-база-оставьте нас в покое!

Слушайте, друзья мои модные, а меня одну подколбашивает от публикаций в духе "утиль-база-тренд"? Или у кого-то тоже пригорает от категоричности, беспардонности горе-стилистов с дзена и Нельзяграмма? Смотришь эти триплеты-подборки, трешь глаза и недоумеваешь: а этот стилист вообще с какой планеты? И жил ли в России хотя бы одну зиму, ходил бы по улицам, загребая ботинками грязь и реагенты? Иначе откуда, простите мой французский, рекомендации? Синие суставы, привет!Ну это-то ладно, можно натянуть сову на глобус и предложить белые трикотажные штаны для распития глинтвейна где-то в Сочи, после лыж и у камина.

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