Ученые предупредили о летящих к Земле облаках плазмы

Сразу три облака плазмы летят в сторону Земли. Сегодня к вечеру планету накроют магнитные бури. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
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