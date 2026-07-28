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Квартиру детям — только после смерти? Почему пенсионеры массово выбирают завещания

Квартиру детям — только после смерти? Почему пенсионеры массово выбирают завещания

Российские нотариусы отмечают изменение подхода пожилых граждан к передаче недвижимости наследникам. Если раньше многие пенсионеры предпочитали оформлять договоры дарения квартир детям и внукам, то сейчас все чаще выбирают завещание.

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