Квартиру детям — только после смерти? Почему пенсионеры массово выбирают завещания

Российские нотариусы отмечают изменение подхода пожилых граждан к передаче недвижимости наследникам. Если раньше многие пенсионеры предпочитали оформлять договоры дарения квартир детям и внукам, то сейчас все чаще выбирают завещание.
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